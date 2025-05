Oggi 27 maggio è Sant’Agostino di Canterbury | porta la fede cristiana in terra inglese

Oggi, 27 maggio, celebriamo Sant’Agostino di Canterbury, un fondamentale evangelizzatore che portò la fede cristiana in Inghilterra. Vescovo tra VI e VII secolo, Agostino è noto per la sua instancabile predicazione e per aver convertito il re, segnando un punto di svolta nella storia religiosa del paese. La sua missione ha gettato le basi per la diffusione del Cristianesimo in tutta l'isola.

Sant'Agostino di Canterbury è ricordato come un grande evangelizzatore che è riuscito ad annunciare il Vangelo in terra inglese convertendo anche il re. Oggi 27 maggio si commemora sant'Agostino di Canterbury che fu vescovo sul finire del VI secolo e gli inizi del VII. A lui si deve la predicazione della Parola di Dio agli.

