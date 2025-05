odv su parità di accesso a rete fibercop presenta relazione annuale

Il 27 maggio a Roma, l'Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ha presentato la Relazione Annuale 2025 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Il documento illustra le attività svolte e i risultati ottenuti nel 2024, sottolineando l'importanza della parità di accesso alla rete nell'era digitale.

Roma, 27 mag. (askanews) - L'Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop (OdV) ha presentato, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, la Relazione Annuale 2025 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno 2024, evidenziando la programmazione delle attività pianificate per il 2025, in gran parte orientate a fornire il supporto tecnico richiesto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). "Siamo impegnati come autorità in un percorso di analisi di mercato che abbiamo deciso di scindere in una prima parte di decisione concernente la qualità di operatore all-sign-only e in una seconda parte che poi trarrà le conseguenze di questa qualificazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net