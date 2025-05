Octopi è il launcher perfetto per sfruttare al massimo le potenzialità dei dispositivi pieghevoli

Scopri Octopi, il launcher innovativo progettato per ottimizzare l'esperienza sui dispositivi pieghevoli. Con Optic, Octopi offre flessibilità e personalizzazione senza pari, trasformando il modo in cui interagiamo con questi avanzati dispositivi. Esplora come questo launcher possa esaltare le potenzialità del tuo smartphone pieghevole, garantendo un'esperienza utente senza precedenti.

Optic è il nuovo launcher che punta a creare una migliore esperienza utente sui dispositivi pieghevoli grazie a flessibilità e personalizzazione da vendere.

