Nuovo trenino per la zona mare nord | collegamenti garantiti con centro città e Terme

A partire da venerdì 30 maggio, Riccione lancerà un nuovo servizio di trenino gommato per collegare la zona mare nord con il centro città e le terme. Questo progetto nasce in risposta alle limitazioni al traffico sul ponte di viale D’Annunzio, garantendo così un trasporto efficace per turisti e residenti verso alberghi e attività locali.

