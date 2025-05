Nuovo rettore al via i confronti elettorali | si parte domani al Monastero dei Benedettini

Si apre domani, mercoledì 28 maggio, alle 16, presso l’auditorium “De Carlo” del Monastero dei Benedettini, il ciclo di confronti elettorali tra i quattro candidati alla carica di rettore dell'Università di Catania. Questo incontro segna l'inizio di un'importante esposizione delle idee e dei progetti per il prossimo sessennio accademico.

Domani pomeriggio, mercoledì 28 maggio, alle 16, nell'auditorium "De Carlo" del dipartimento di Scienze umanistiche (ex Monastero dei Benedettini), si terrà il primo dei cinque confronti pubblici tra i quattro candidati alla carica di rettorerettrice dell'Università di Catania per il sessennio...

