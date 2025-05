Nuovo piano ‘Street Control’ a Catania | maggiore copertura e nuove vie sotto controllo

A Catania, è stato lanciato un nuovo piano settimanale di Street Control, volto a potenziare i controlli della polizia municipale. Grazie a una maggiore copertura e all'inserimento di nuove vie sotto sorveglianza, il monitoraggio del territorio si intensifica, contribuendo così a garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Scopriamo i dettagli di questa iniziativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Estesi i controlli della polizia municipale. A Catania è stato attivato un nuovo piano settimanale di Street Control, con l’obiettivo di potenziare l’attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Municipale. Durante l’intera settimana in corso, il sistema sarà operativo su un numero maggiore di vie cittadine, rispetto a quelle già sottoposte a controlli nei giorni precedenti. Obiettivo: contrastare le infrazioni e migliorare la mobilità. Il servizio è stato ideato per combattere in maniera più incisiva la sosta irregolare e le violazioni del Codice della Strada, contribuendo a rendere più sicura e scorrevole la circolazione all’interno del centro urbano... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com