Nuovo palazzetto dello sport esposto in Procura prima del consiglio comunale

Un esposto in Procura sulla costruzione del nuovo palazzetto dello sport di Aversa crea tensione alla vigilia del consiglio comunale. L’ex consigliera Eugenia D’Angelo ha presentato la denuncia, portando all’attenzione delle autorità competenti potenziali irregolarità legate al progetto in via De Nicola. La questione solleva interrogativi sull'iter burocratico e sulla trasparenza della gestione pubblica.

Alla vigilia del consiglio comunale, in programma giovedì ad Aversa, c'è l'esposto in Procura sulla realizzazione del palazzetto dello sport in via De Nicola. A depositare la denuncia l'ex consigliera comunale Eugenia D'Angelo che ha segnalato la circostanza alle procure di Napoli, Santa...

