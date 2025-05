Nuovo arresto nel caso del rapimento dell’italiano Michael Carturan a New York

Un nuovo sviluppo nel caso del rapimento di Michael Carturan a New York: è stato effettuato un secondo arresto. L'individuo, che si è consegnato alle autorità, è sospettato di aver aiutato John Woeltz, il trader di criptovalute coinvolto nel sequestro e nella tortura del 28enne italiano. Le indagini continuano mentre si fa luce su questo inquietante crimine.

C’è un secondo arresto per il sequestro e la tortura di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l’italiano di 28 anni rapito a New York. L’uomo si è consegnato alle autorità ed è stato interrogato: gli agenti ritengono che abbia aiutato il trader di criptovalute John Woeltz nel sequestro. Si tratta, secondo il New York Post, di William Duplessie, un importante esponente nel mondo delle criptovalute che nel 2019 ha fondato il Pangea Digital Asset Group e il Pangea Blockchain Fund, con sede a Lugano, in Svizzera, insieme al padre James e al fratello Stephen. Secondo alcune fonti, Duplessie e Woeltz erano “soci in affari” in un’iniziativa in corso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo arresto nel caso del rapimento dell’italiano Michael Carturan a New York

