Nuovo allenatore Milan tra le alternative Mancini e una sorpresa assoluta

Il Milan è in cerca di un nuovo allenatore e tra le opzioni spicca Roberto Mancini, una scelta che potrebbe sorprendere. Tuttavia, il club sta considerando anche altre alternative, inclusa una sorpresa inaspettata che potrebbe rivoluzionare i piani. In questo articolo, esploreremo le potenziali candidati e le loro caratteristiche per guidare il club rossonero verso nuovi traguardi.

Milan alla ricerca di un nuovo allenatore: Roberto Mancini è un'alternativa plausibile ai nomi già noti. Ma non si tratta dell'unico tecnico...

