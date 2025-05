Nuovo allenatore Milan Italiano ‘piano A’ Pista Allegri non chiusa Poi …

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e Vincenzo Italiano si è rivelato il primo candidato sul taccuino di Igli Tare. Nonostante l'interesse rossonero, il Bologna sta lavorando per finalizzare il rinnovo del contratto dell'allenatore. La situazione si complica ulteriormente mentre il piano per Allegri rimane in standby.

Vincenzo Italiano è il primo nome sul taccuino del Milan e di Igli Tare come nuovo allenatore. Il Bologna, però, conta di chiudere il rinnovo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, Italiano ‘piano A’. Pista Allegri non chiusa. Poi …

Le notizie più recenti da fonti esterne

