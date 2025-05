Nuovo allenatore Lazio | Baroni verso l' addio tutti i nomi per sostituirlo

La Lazio sta affrontando un'importante fase di cambiamento dopo la mancata qualificazione alle coppe europee, che ha spinto il presidente Lotito a considerare l'addio dell'allenatore Baroni. Con otto stagioni consecutive in Europa interrotte, la dirigenza valutando una lista di potenziali sostituti per tornare a competere ai massimi livelli. Chi sarà il prossimo a guidare i biancocelesti?

La mancata qualificazione alle coppe europee ha segnato il punto di non ritorno, o meglio permanenza, di Baroni alla Lazio. L'ex Lecce è infatti prossimo all'addio dopo aver interrotto la striscia di annate consecutive (8) dei biancocelesti in Europa. Adesso Lotito, dopo le scuse ai tifosi, è...

BARONI NUOVO ALLENATORE DELLA LAZIO : UFFICIALE