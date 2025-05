Nuovi contratti per chi ha meno di 30 anni | le professioni in cui sono più richiesti a Piacenza

Il report di maggio 2025 rivela che nel Piacentino il 35% dei nuovi contratti di lavoro è destinato a giovani sotto i 30 anni. L'analisi offre uno sguardo sulle professioni più richieste nella zona, evidenziando le opportunità di assunzione per i giovani. Scopriamo quali sono i settori chiave e le posizioni aperte nel mercato del lavoro locale.

Nuovi contratti di lavoro nel Piacentino, la quota riservata ai giovani e alle giovani con meno di 30 anni nel mese in corso è pari al 35%. Ne parla il report – maggio 2025 - dedicato all'andamento delle assunzioni sul territorio locale, che fa il punto anche sui posti di lavoro vacanti.

