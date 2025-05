Nuovi asfalto e segnaletica per due strade della provincia lavori per 7 chilometri

Investimenti significativi saranno effettuati nella provincia di Viterbo, con lavori di ristrutturazione di circa sette chilometri su due strade: la provinciale 23 Valle del Vezza e la 133 Sipiccianese. Questi interventi mirano a garantire un miglioramento della sicurezza e della qualità della rete viaria, come sottolineato dalle autorità locali.

Asfalto e segnaletica nuovi su circa sette chilometri, in totale, di due strade della provincia di Viterbo. Si tratta delle provinciali 23 Valle del Vezza e della 133 Sipiccianese. "Continua il nostro impegno per migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria del territorio", afferma la...

