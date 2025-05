Nuove sanzioni alla Russia | la tentazione del presidente Usa che si aspettava un favore da Putin | Berlino minacciata da Mosca

Le recenti sanzioni contro la Russia evidenziano la crescente tensione tra Stati Uniti e Cremlino. Il presidente Usa, inizialmente ottimista di ricevere un segnale di cooperazione da Putin per porre fine al conflitto, ora si rende conto che Mosca ha altre intenzioni. Nel frattempo, Berlino si trova sotto la minaccia diretta di Mosca, aumentando la preoccupazione per la stabilità dell'Europa.

Il presidente Usa sperava che il leader russo avrebbe messo fine alla guerra come un favore personale, ora cresce la consapevolezza che il Cremlino non voglia la pace... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nuove sanzioni alla Russia: la tentazione del presidente Usa che si aspettava un «favore» da Putin | Berlino minacciata da Mosca

Ne parlano su altre fonti

Trump e la tentazione di «nuove» sanzioni alla Russia: i dubbi del presidente che si aspettava un «favore» da Putin - Il presidente Usa sperava che il leader russo avrebbe messo fine alla guerra come un favore personale, ora cresce la consapevolezza che il Cremlino non voglia la pace ... 🔗Secondo msn.com

Guerra Ucraina, Wsj: «Trump potrebbe imporre sanzioni contro la Russia in settimana». La mossa per spingere Putin a negoziare - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 60 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed, 43 dei quali sono stati abbattuti nell'est, nel nord e nel sud del ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Nuove sanzioni UE contro la Russia: cosa c'è nel pacchetto e perché applicarle adesso? - L’Unione Europea torna a premere sull’acceleratore delle sanzioni contro Mosca. Il 17esimo pacchetto, annunciato il 20 maggio, arriva in un momento in cui il conflitto in Ucraina sembra entrato in una ... 🔗Come scrive tag24.it

Ue, approvato l'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia