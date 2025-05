Nuova Zelanda ragazzo muore dopo aver partecipato a una sfida ispirata al rugby

Un tragico incidente ha scosso la Nuova Zelanda, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo aver partecipato a una pericolosa sfida virale ispirata al rugby. L'evento, caratterizzato da scontri frontali ad alta velocità, ha sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi legati alle sfide sui social media e alla sicurezza dei giovani. La polizia ha confermato l'accaduto il 27 maggio.

Un ragazzo di 19 anni è morto in Nuova Zelanda dopo aver partecipato a una sfida molto popolare sui social network, ispirata al rugby, che consiste nello scontrarsi frontalmente a tutta velocità, ha annunciato il 27 maggio la polizia. Leggi... 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nuova Zelanda, ragazzo muore dopo aver partecipato a una sfida ispirata al rugby

Ne parlano su altre fonti

Nuova Zelanda, ragazzo muore dopo aver partecipato a una sfida ispirata al rugby - Un ragazzo di 19 anni è morto in Nuova Zelanda dopo aver partecipato a una sfida molto popolare sui social network, ispirata al rugby, che consiste nello scontrarsi frontalmente a tutta velocità, ha a ... 🔗Come scrive internazionale.it

Muore a 19 anni durante una sfida rugbistica social: il caso di “Run It Straight” in Nuova Zelanda - Un 19enne neozelandese è morto dopo aver riportato una grave lesione alla testa durante una sfida di "Run It Straight", gioco virale basato ... 🔗Scrive fanpage.it

Rugbista muore in campo a 18 anni: i compagni lo vedono crollare durante il riscaldamento - Brook Wilson stava effettuando una normale seduta di riscaldamento prima del match di touch rugby al Woodend Rugby Club di North Canterbury (in Nuova Zelanda), ma un malore improvviso ne ha ... 🔗Si legge su msn.com

Morte Floyd, la Nuova Zelanda si unisce alle proteste: corteo per le strade di Auckland