Nuova BMW X4 2026 si farà ma solo a batterie?

La nuova BMW X4 del 2026 segna un radicale cambiamento: la storica SUV coupé di medie dimensioni abbandonerà i motori a combustione interna per fare spazio alla iX4, un modello completamente elettrico. Questa decisione riflette l'impegno di BMW verso la sostenibilità e l'elettrificazione, ponendo fine alla produzione dell'attuale X4 entro il 2025 e segnando un nuovo capitolo nella gamma automobilistica del marchio.

La BMW X4, introdotta nel 2014 come SUV coupé di medie dimensioni, non avrà una nuova generazione con motori a combustione interna. BMW ha deciso di interrompere la produzione dell’attuale X4 entro il 2025, senza piani per un successore diretto con motori termici. Al suo posto, BMW introdurrà la iX4, un SUV coupé completamente elettrico basato sulla nuova piattaforma modulare Neue Klasse. La produzione della iX4 è prevista per il 2026 nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Foto dell’articolo prese dal video del canale Youtube di MV Auto. Di seguito il link alla fonte: Caratteristiche previste della BMW iX4... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW X4 2026, si farà, ma solo a batterie?

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova BMW F 450 GS 2025 anticipata la sua uscita? ultimissime news su F 450 GS - F 450 R - F 450 RR - F 450 GS Adventure e F 450 GS Enduro 2025 2026 - La nuova BMW F 450 GS è stata presentata in forma di prototipo ... Vedremo i prossimi mesi lo sviluppo della gamma BMW F 450 2025 2026. 🔗Segnala crazywheels.it

Nuova BMW R 1300 RS 2026 è pronta per mostrarsi al pubblico: scoprila con noi tutte le novità seguendo la diretta video - La nuova BMW R 1300 RS 2026 è pronta. Dopo la nuova R 1300 R e l'annuncio dell'altra grande attesa, la R 1300 RT, anche lei si mette in fila per uscire sul palco: scopriamo quanto toccherà alla ... 🔗Da motorbox.com

BMW si prepara a cancellare la X4 dalla gamma dei SUV coupé - Non ci sarà una BMW X4 di terza generazione. A dircelo sono stati gli stessi uomini BMW che durante la presentazione della nuova X3 hanno confermato il prossimo addio al SUV coupé medio che sembra non ... 🔗Secondo it.motor1.com

BMW: arriva il CIAONE per il SUV XM e...X4!