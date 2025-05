Nuova allerta meteo su Bari e provincia | in arrivo piogge e temporali

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla per Bari e provincia, in vigore dalle 13 alle 20 di martedì 27 maggio. Sono attese piogge e temporali, con precipitazioni variabili che potrebbero portare a fenomeni intensi. Si raccomanda attenzione e prudenza durante questo intervallo di tempo.

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla su Bari e provincia valida dalle 13 alle 20 di martedì 27 maggio. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente...

