Numeri e curiosità dell’estrazione | uno sguardo alla storia

L'estrazione del Palio è un evento ricco di storia e tradizione, la cui evoluzione ha plasmato il regolamento attuale. Attraverso curiosità e numeri emblematici, esploreremo come questo affascinante rituale si sia sviluppato nel tempo, evidenziando le influenze e le modifiche che hanno arricchito la sua identità. Scopriremo insieme le radici di una festa che continua a vivere e a sorprendere.

Chi ha inventato il Regolamento del Palio, e ci viene da dire che è stato il tempo dato che si è modificato nei secoli, ha sicuramente preso alla lettera il detto "meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita", visto che da ieri tutto comincia e tutto riparte, o meglio, tutto continua in altro modo nell'avvicinamento al fatidico 29 giugno. Dieci dirigenze di Palio al lavoro, anche quelle che già sapevano di correre, hanno adesso un quadro completo della situazione. E tutte e diciassette annotano il senso di un'annata. Intanto cominciamo con il dire che Civetta, Leocorno e Onda, se non escono ad agosto, rischiano di saltare questo 2025...