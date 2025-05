Nucleare primo passo verso la fusione Svelato il super magnete di Asg

Un super magnete innovativo, sviluppato a La Spezia, rappresenta un passo cruciale nel progetto DTT – Divertor Tokamak Test. Questa ambiziosa macchina, in costruzione presso il Centro ricerche Enea di Frascati, mira a realizzare la fusione nucleare, promettendo una fonte di energia pulita, sicura e illimitata per il futuro. Scopriamo come questo cuore magnetico possa rivoluzionare il panorama energetico mondiale.

La Spezia, 27 maggio 2025 – C’è un cuore magnetico spezzino nel progetto DTT – Divertor Tokamak Test – la macchina sperimentale tutta italiana in costruzione presso il Centro ricerche Enea di Frascati, che ha l’ambizione di produrre energia pulita, sicura e illimitata attraverso la fusione nucleare. Nella città che avrebbe potuto essere centro di tutta la sperimentazione – La Spezia si candidò nel 2018, ma scelsero la città laziale – è la Asg Superconductors della famiglia Malacalza a dare lustro al polo tecnologico spezzino, protagonista di un progetto all’avanguardia che vede il Paese in prima linea sui progetti di fusione nucleare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nucleare, primo passo verso la fusione. Svelato il super magnete di Asg

