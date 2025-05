Novellara scooter prende fuoco dopo schianto con auto

Un grave incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto sulla strada provinciale tra Novellara e Guastalla, nella serata del 27 maggio 2025. Dopo lo scontro, lo scooter ha preso fuoco, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente, avvenuto poco prima delle 23.

Novellara (Reggio Emilia), 27 maggio 2025 – Grave incidente stradale, poco prima delle 23, sulla strada provinciale che collega Novellara a Guastalla. Appena fuori il centro abitato novellarese, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile, si sono scontrati uno scooter Aprilia e una autovettura Golf. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di origine straniera, che risulta essere residente in zona, che ha riportato gravi traumi ortopedici, in particolare al bacino e agli arti inferiori. E ha rischiato anche di restare ustionato, visto che dopo lo schianto con l’auto, lo scooter si è incendiato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, scooter prende fuoco dopo schianto con auto

