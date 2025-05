Nouvelle Vague | Netflix acquista il film di Richard Linklater su Fino all' ultimo respiro Che direbbe Godard?

Netflix ha acquisito "Nouvelle Vague", il nuovo film di Richard Linklater che esplora la genesi del celebre "Fino all'ultimo respiro" di Jean-Luc Godard. Questo progetto promette di offrire uno sguardo unico sulla Nouvelle Vague, sollevando interrogativi su come Godard, se fosse ancora vivo, reagirebbe a questa rappresentazione della sua opera iconica. Ma quanto tempo rimarrà il film nelle sale?

