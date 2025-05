Notte di mezza estate Viterbo si trasforma in galleria e laboratorio a cielo aperto

Dal 20 al 22 giugno, Viterbo si trasformerà in un'incantevole galleria a cielo aperto con la prima edizione di "Onirica: la notte di mezza estate". Questo evento unico trasformerà il quartiere medievale in uno spazio di arte e creatività, invitando visitatori a esplorare opere straordinarie e partecipare a laboratori ispirati al mistero e al fascino dell'estate, creando una magica atmosfera di incanto.

Arte e incanti, nasce la prima edizione di "Onirica: la notte di mezza estate". L'iniziativa è prevista dal 20 al 22 giugno a Viterbo e promette di trasformare il quartiere medioevale in una galleria espositiva e in un laboratorio artistico a cielo aperto, sfruttando il mistero e il fascino della...

