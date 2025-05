Notte di forti temporali e anche grandine | continua l' allerta gialla a Monza e in Brianza

La notte appena trascorsa ha portato forti temporali e grandine a Monza e in Brianza, dove continua l'allerta gialla. I fenomeni intensi hanno colpito diversi comuni, con residenti che hanno condiviso immagini della grandine sui propri balconi. Le precipitazioni sono proseguite anche nella notte, creando preoccupazione nella popolazione.

