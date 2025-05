Notte di forti temporali e anche grandine | continua l' allerta gialla a Monza e in Brianza

Nella serata di lunedì 26 maggio, Monza e Brianza sono stati colpiti da forti temporali e grandine, con l'allerta gialla che rimane attiva nella regione. I residenti hanno vissuto un clima tumultuoso, testimoniato da immagini suggestive che mostrano i danni della grandinata. Le precipitazioni non si sono fermate, continuando a interessare la zona anche durante la notte.

Continua l’allerta gialla a Monza e Brianza. Quella di ieri, lunedì 26 maggio, è stata una serata di temporali e in alcuni comuni del Vimercatese anche di grandine. Come ci ha raccontato un nostro lettore inviandoci la foto del balcone “imbiancato”. Anche stanotte ci sono state precipitazioni, a... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna il maltempo in Piemonte: allerta per forti temporali, grandine e vento; Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza; Meteo Avviso: tra poco Temporali, Grandine e Venti forti, ecco dove; Settimana tra afa e pioggia, temporali in vista per il 2 giugno: le previsioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza - L’allerta gialla è scattata ieri. La Regione Lombardia aveva diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 21 d ieri sera, e in vigore fino alle 14 di oggi, martedì 27 maggio. 🔗Come scrive monzatoday.it

Maltempo al Nord Italia: forti temporali, grandine e calo termico colpiscono diverse regioni - Una perturbazione atlantica ha investito il Nord Italia nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2025, portando con sé una fase di maltempo intenso caratterizzata da temporali violenti, grandinate localiz ... 🔗Segnala msn.com

Meteo Avviso: tra poco Temporali, Grandine e Venti forti, ecco dove - Una fase di maltempo con temporali, localmente anche violenti, a partire dalle prime ore della notte su Piemonte e Lombardia e in particolare sulle province di Varese, Milano, Monza Brianza, Como, Lec ... 🔗Lo riporta ilmeteo.it

Notte Tempestosa Per Dormire All'istante Con Vento Forte, Forti Piogge E Tuoni ?? Terribile Uragano