Notte delle Streghe si punta a 50mila presenze

Preparati per un'edizione straordinaria de "La Notte delle Streghe" di San Giovanni in Marignano, in programma dal 19 al 23 giugno 2025. Con un obiettivo ambizioso di 50.000 presenze, quest'anno l'evento coincide con il weekend della Notte Rosa, promettendo festeggiamenti unici e incantevoli nel cuore della riviera romagnola. Non perderti la magia di questa tradizione avvincente!

Si annuncia un’edizione da record quella 2025 de "La Notte delle Streghe" di San Giovanni in Marignano, che quest’anno inizierà il 19 giugno e si concluderà come da tradizione il 23 giugno. Una data usuale, che però meno abitualmente andrà a coincidere con il weekend della Notte Rosa, anticipato al solstizio d’estate. E quindi va da sé che "l’obiettivo diventa superare le 50.000 presenze – conferma l’amministrazione comunale –: in cinque serate che si annunciano già ricchissime di novità e spettacoli come sempre e con tante scenografie lungo il borgo marignanese". Un evento, la Notte, che unisce tradizione, cultura e naturalmente turismo grazie al lavoro di oltre 500 volontari e di un intero paese che si veste a festa con costumi e scenografie... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte delle Streghe, si punta a 50mila presenze

Le notizie più recenti da fonti esterne

Notte delle Streghe, si punta a 50mila presenze. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nella notte delle streghe in cerca di fantasmi - Oltre tremila persone hanno girato il centro storico accompagnati dalle guide del «Ghost Tour 2005» nella notte genovese delle streghe. Dopo tre anni di assenza, infatti, il Ghost Tour ha ... 🔗Scrive ilgiornale.it

San Giovanni: la notte delle streghe e la raccolta delle erbe, significato e tradizioni - conosciuta come la notte delle streghe e la raccolta delle erbe. Un viaggio tra antichi riti, leggende e usanze popolari. Il 24 giugno è la festa di San Giovanni. Tradizionalmente questa giornata ... 🔗Secondo greenme.it

La Notte delle Streghe a San Giovanni - i festeggiamenti per la Notte delle Streghe! Per prima cosa, come il buon Romano fa da sempre, ci riempiremo la pancia nella caratteristica Hostaria Isidoro, costruita all'interno di un ex ... 🔗Scrive romatoday.it