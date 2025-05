Nostalgia 90 torna con un tour che attraverserà l’Italia e farà ballare tutti

Nostalgia 90 riporta la magia degli anni '90 in Italia con un emozionante tour che promette di far ballare tutti. Leader in Europa per eventi dedicati alla cultura pop del decennio, Nostalgia 90 organizza oltre 280 eventi l’anno, offrendo un'esperienza unica per celebrare la musica e i ricordi di un’epoca indimenticabile. Scopri le date del tour e preparati a vivere un viaggio nel passato!

Nostalgia 90 è oggi il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop del decennio, le date del tour italiano. Con oltre 280 eventi l’anno in tutta Italia, Nostalgia 90 è oggi il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop degli anni ’90. Da piccoli club a grandi piazze, passando per festival di rilievo, ogni appuntamento è un tributo autentico a un decennio che continua a far battere il cuore a milioni di persone. Nostalgia 90 torna quest’estate con un tour di eventi imperdibili, attraversando l’Italia da nord a sud. Un viaggio tra musica, ricordi e tanto divertimento che proseguirà fino alla fine dell’estate... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Nostalgia 90 torna con un tour che attraverserà l’Italia e farà ballare tutti

Approfondimenti da altre fonti

Nostalgia 90, tappa anche a Corato e Noci con musica, ricordi e tanto divertimento ol 7 e il 21 giugno 2025; Radio Nostalgia accende l’estate 2025: al via il tour con le hit anni '70 '80 '90; Si torna negli anni ’80/’90”: successo per il raduno del Club “Quelli del Piaggio si” di Ceprano - Foto 1 di 7; AL via il 23 giugno la seconda edizione di MTSummer di MTS – MUSICAL! THE SCHOOL. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nostalgia 90 in tour, il 15 giugno a Li Punti - Sassari. Con oltre 280 eventi l’anno in tutta Italia, Nostalgia 90 è oggi il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop degli anni ’90. Da piccoli club a grandi piazz ... 🔗Secondo informazione.it

Nostalgia '90 in Tour arriva a San Marco di Castellabate - Nostalgia '90 in Tour arriva a San Marco di Castellabate il prossimo 17 giugno. Lo show party a tema dance, che ha riempito le piazze in tutta Italia, ha convinto anche l'associazione "Vivi San ... 🔗Riporta cilentonotizie.it

"Nostalgia 90" torna nel salernitano: venerdì tappa a Caselle in Pittari - "Nostalgia 90" torna nel salernitano. La carovana del divertimento si sposterà a Caselle in Pittari, in piazza Olmo, a partire dalle 21.30. 🔗Segnala salernotoday.it

DJ Matrix feat. Paps'n'Skar & Vise - Voglio tornare negli anni 90 - Spankers Mix