Norvegia i convocati per la sfida contro l'Italia | torna Haaland Tutti i nomi

Venerdì 6 giugno, l'Italia affronterà la Norvegia all'Ullevaal in un match cruciale per la qualificazione alla prossima Coppa. La nazionale norvegese potrà contare sul ritorno di Erling Haaland, una delle stelle più attese. Scopriamo insieme i convocati scelti per questa sfida determinante e le aspettative che accompagnano l'incontro.

Venerdì 6 giugno l`Italia tornerà in campo, all`Ullevaal, per un match che rischia di essere decisivo per la qualificazione alla prossima Coppa... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

