Nonno ucciso dai Casalesi nipote diventa magistrato | Mi ha trasmesso un forte senso di giustizia

Raffaella Granata, 26 anni, ha coronato il suo sogno di diventare magistrato, ispirata dall'eredità di giustizia del nonno, Raffaele Granata, assassinato dai Casalesi nel 2008. "Caro nonno, hai visto, ce l’ho fatta. Soprattutto per te", ha affermato la giovane, evidenziando il forte legame tra la sua carriera e la memoria dell'imprenditore vittima della malavita, un simbolo di resistenza e speranza nel contrast

Il pentito dei casalesi Oreste Spagnuolo parla dell'omicidio Granata