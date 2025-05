Non vorrei che tra Conte e Allegri il Napoli facesse la fine dell’asino di Buridano

Il Napoli si trova in una situazione di stallo, simile all'asino di Buridano: indeciso tra l'addio e la permanenza di Conte. Questo dilemma sta paralizzando il club, alimentando preoccupazioni su una possibile impasse strategica. In questo articolo esploreremo le conseguenze di questa indecisione e il paradosso che ne deriva per la squadra partenopea, in cerca di certezze in un momento critico.

Conte va via. Conte resta. This is the problem. Questo è il problema. E per il momento paralizza la situazione. Mi sono allora ricordato dell’ asino di Buridano e del celebre paradosso connesso. “Un asino che moriva di fame e di sete si trovava tra due fasci di fieno e due secchi d’acqua. Poiché non sapeva scegliere se mangiare e bere a destra o a sinistra restò immobile e morì”. Io spero fortemente che Conte resti a Napoli. Si tratta di un tecnico di livello internazionale. Su questo nessun dubbio. Però c’è un male peggiore della sua partenza. Ed è lasciarsi sfuggire le alternative (l’alternativa) oggi in campo per aspettare le sue scelte... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non vorrei che tra Conte e Allegri il Napoli facesse la fine dell’asino di Buridano

