Non solo Gaza migliaia di israeliani marciano a Gerusalemme Est occupata al grido | “Morte agli arabi”

Tensione e violenza a Gerusalemme Est, dove migliaia di israeliani hanno marciato ieri, esprimendo slogan provocatori e carichi di odio contro i palestinesi. L'evento, caratterizzato da frasi incendiari come "Morte agli arabi" e "Gaza è nostra", ha sollevato preoccupazioni per l'escalation del conflitto. Le parole del ministro Ben-Gvir, che incitano all'uso della forza, sottolineano la gravità della situazione.

"Gaza è nostra", "Morte agli arabi", "Che i loro villaggi brucino" e "Maometto è morto" sono alcuni degli slogan intonati ieri da migliaia di israeliani che hanno marciato tra le strade di Gerusalemme Est, illegalmente occupata. Il ministro Ben-Gvir: "I palestinesi meritano solo una pallottola in testa"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Non solo Gaza, migliaia di israeliani marciano a Gerusalemme Est occupata al grido: “Morte agli arabi”

