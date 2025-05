Non solo Campania | comunali 2025 esulta il centrosinistra

Il centrosinistra celebra una vittoria significativa alle elezioni comunali primaverili del 2025, con Salis che trionfa a Genova e Barattoni a Ravenna, ottenendo risultati schiaccianti al primo turno. Tuttavia, il ballottaggio si profila a Taranto e Matera, dove la competizione rimane accesa. Questi risultati evidenziano una tendenza positiva per la sinistra in un contesto elettorale variegato, nonostante le sfide future.

Tempo di lettura: 3 minuti SALIS VINCE A GENOVA, ANCHE RAVENNA AL CENTROSINISTRA TARANTO E MATERA VANNO AL BALLOTTAGGIO PER IL SINDACO Centrosinistra bene nelle elezioni comunali di primavera: Salis a Genova e Barattoni a Ravenna sono sindaci al primo turno, con ampio margine sugli sfidanti di centrodestra Piciocchi e Grandi. “Uniti si vince”, esulta la Schlein per l’affermazione del campo largo. Divisi invece a Taranto e Matera, i candidati antidestra sono in vantaggio ma devono aspettare il ballottaggio. Meloni oggi all’assemblea di Confindustria. RAID E MORTI IN SCUOLA A GAZA, ‘PRESTO SVILUPPI SU OSTAGGI’ ‘LE ARMI INVIATE A KIEV NON AVRANNO PIÙ LIMITI DI GITTATA’ Sarebbe di almeno 36 morti il bilancio del raid israeliano che ieri ha colpito una scuola che ospitava sfollati nella città di Gaza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: comunali 2025, esulta il centrosinistra

Cosa riportano altre fonti

Non solo Campania: comunali 2025, esulta il centrosinistra; Comunali, i risultati: Salis trionfa a Genova e Barattoni a Ravenna. Schlein: “Uniti si vince”; Comunali 2025, trionfa il centrosinistra unito: Schlein esulta per Genova e Ravenna; Elezioni comunali 2025, risultati in diretta: Salis nettamente avanti a Genova, il centrosinistra vince anche. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Elezioni comunali, sorride il centrosinistra - A Giugliano il sindaco è D'Alterio che supera Pianese. A Marigliano Bocchino batte Russo. A Capaccio Paestum vince Paolino. Ballottaggio a Volla ... 🔗Secondo rainews.it

Elezioni comunali in Campania 2025 del 25-26 maggio, affluenza definitiva 57,35% - Diffusi i dati relativi all’affluenza di oggi, domenica 25 maggio, per le amministrative in 15 comuni in Campania; alle 23 ha votato il 45,35% degli ... 🔗Segnala fanpage.it

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2025 CENTRO-SUD/ Diretta spoglio: ad Assisi avanti Stoppini, Lamezia e Giugliano… - Diretta risultati Elezioni Comunali 2025 Centro-Sud Italia, spoglio e affluenza: Lamezia, Giugliano, Nola, Rende, Massafra. Stoppini avanti ad Assisi ... 🔗Da ilsussidiario.net

BUONGIORNO SIENA 30-05-2024