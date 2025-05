Non solo Ancelotti e Modric Un’altra leggenda del Real Madrid lascia i blancos | ecco chi è

Nel mondo del Real Madrid, un'altra leggenda si appresta a dire addio: Raul Gonzalez Blanco. Dopo due decenni da calciatore e sette come allenatore delle giovanili, il celebre attaccante lascia un'impronta indelebile nella storia del club. In questo articolo esploreremo il suo straordinario percorso e il significato di questa importante separazione.

Non solo Ancelotti e Modric. Un’altra leggenda del Real Madrid lascia i blancos: Raul Dopo 20 anni trascorsi da calciatore del Real Madrid tra giovanili e prima squadra e 7 da allenatore di diverse squadre giovanili, è arrivato il momento di Raul Gonzalez Blanco per salutare i Blancos. L’ex attaccante, si aggiunge così agli addii ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Non solo Ancelotti e Modric. Un’altra leggenda del Real Madrid lascia i blancos: ecco chi è

Ne parlano su altre fonti

Real Madrid, non solo Ancelotti: un’altra leggenda lascia i Blancos; Modric, altro addio Real dopo Ancelotti: Non avrei mai voluto; Modric lascerà il Real Madrid dopo 13 anni: giocherà l’ultima partita al Mondiale per Club; Real Madrid Ufficializza l’Addio di Ancelotti e Lo Celebra come Leggenda del Club. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ancelotti e Modric, l'addio commovente al Real tra lacrime e citazioni: le parole al Bernabeu - Il Bernabeu si è riempito di lacrime al termine della vittoria del Real Madrid contro la Real Sociedad. Tutto lo stadio in piedi per salutare due leggende: Ancelotti e Modric. Carletto ha fatto la sto ... 🔗Scrive informazione.it

Pagina 1 | Ancelotti e Modric, l'addio commovente al Real tra lacrime e citazioni: le parole al Bernabeu - Il Bernabeu si è riempito di lacrime al termine della vittoria del Real Madrid contro la Real Sociedad. Tutto lo stadio in piedi per salutare due leggende: Ancelotti e Modric. Carletto ha fatto la sto ... 🔗Segnala tuttosport.com

“Boa sorte Carlo!””. Bernabeu in lacrime: l’addio a due leggende, Ancelotti e Modric - Bernabeu in lacrime: l’addio a due leggende, Ancelotti e Modric di Filippo Maria Ricci – inviato a Madrid 24 maggio 2025 – Santiago Bernabeu, Madrid. Non è stata una partita qualsiasi, quella tra Real ... 🔗Da statoquotidiano.it

Wenn Legenden gehen ???? Der traurigste Tag in der Geschichte von Real Madrid???