Non si muoveva più Chi ha cani sa | Mauro Corona si commuove in diretta

Nella nuova puntata di "È sempre Cartabianca", Bianca Berlinguer affronta un tema delicato e commovente con Mauro Corona. In un momento di vulnerabilità, Corona condivide il suo profondo dispiacere legato a un'esperienza personale, toccando il cuore di molti telespettatori. La conversazione mette in luce il legame speciale tra l'uomo e i suoi amici a quattro zampe, rivelando un lato più intimo del noto scrittore.

Bianca Berlinguer non usa giri di parole e, nella parte iniziale di È sempre Cartabianca, parla con Mauro Corona di un fatto che lo rende malinconico. "Senta Mauro, lei mi ha detto la scorsa settimana che ero triste, se lo ricorda? Oggi so che lei è triste per un motivo molto preciso, lo posso dire?", ha chiesto il permesso la conduttrice della trasmissione, per poi raccontare che il cane dell'alpinista è venuto a mancare. "Sì, è morto ieri: improvvisamente un'infezione se l'è portato via. Hanno cercato in ogni modo di salvarlo, hanno fatto di tutto", ha detto con la voce quasi strozzata lui. Pur riconoscendo che la perdita di un amico a quattro zampe è niente rispetto "ai bambini dell'Ucraina", che vivono sotto i bombardamenti, Corona ha detto di avvertire già una forte mancanza: "Mi manca qualcuno che, quando arrivi, salta, gioisce e che sa amare senza chiedere"...