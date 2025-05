Non rispetta il divieto di soggiorno | i carabinieri lo arrestano

Un 33enne domiciliato a Varcaturo è stato arrestato dai carabinieri di Castel Volturno per violazione del divieto di soggiorno. Sorprendido mentre guidava una Fiat Panda nel comune di Castel Volturno, l'uomo aveva ricevuto divieti specifici e non ha rispettato le restrizioni imposte. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando l'importanza del rispetto delle norme di sicurezza pubblica.

Era sottoposto al divieto di soggiorno a Castel Volturno ma è sorpreso dai carabinieri sul territorio comunale mentre era alla guida di una Fiat Panda. Un 33enne domiciliato a Varcaturo, località di Giugliano, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno in violazione della... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Non rispetta il divieto di soggiorno: i carabinieri lo arrestano

Se ne parla anche su altri siti

Non rispetta il divieto di avvicinamento, va ai domiciliari - (ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - I carabinieri della stazione di Citerna ... era stato sopposto alla misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex moglie e contestuale applicazione ... 🔗Segnala msn.com

Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato giovane che perseguitava i familiari - Non ha rispettato il divieto di avvicinamento ai familiari che aveva "perseguitato" e per questo è stato arrestato. L'intervento dei carabinieri della compagnia di Sora ha portato all'esecuzione ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex compagna, 31enne arrestato a Lagonegro - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro hanno tratto in arresto un 31enne di nazionalità rumena per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna. 🔗basilicata24.it scrive

A Napoli nessuno sembra rispettare il divieto di vendita alcolici: in città si brinda a...