Non è una provincia per giovani Massa Carrara maglia nera per qualità della vita

Massa Carrara si conferma una provincia poco favorevole per i giovani, secondo l'ultimo report del Sole 24 Ore presentato al Festival dell'Economia. Mentre la qualità di vita degli anziani mostra segnali di miglioramento, quella dei più giovani rimane stagnante e i bambini registrano un lieve deterioramento. Questo scenario evidenzia le sfide strutturali che la comunità locale deve affrontare per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Massa Carrara, 27 maggio 2025 – Migliora la qualità di vita degli anziani, resta invariata quella dei giovani, mentre peggiora lievemente quella dei bambini. E’ questa la fotografia della provincia di Massa Carrara scattata dall’ultimo report del Sole 24 Ore, presentato al Festival dell’Economia di Trento, sulla qualità di vita nelle province italiane per fasce d’età. Le migliori province d’Italia sono Lecco (bambini), Gorizia (giovani) e Bolzano (anziani) mentre, rispettivamente, Caltanissetta, Roma e Trapani sono il fanalino di coda dello Stivale. Massa Carrara recupera 9 posizioni rispetto al 2024 per qualità di vita degli anziani che passa ora dalla posizione 102ª alla 93ª... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non è una provincia per giovani. Massa Carrara maglia nera per qualità della vita

Approfondimenti da altre fonti

Non è una provincia per giovani. Massa Carrara maglia nera per qualità della vita; Violenza domestica in aumento: l’allarme del prefetto Aprea a Massa-Carrara; Nasce il premio 'Rotary Club Carrara e Massa Eco Innovazione' per le 'giovani' imprese societarie under 35; Incidenti stradali: due giovani morti a Imperia e in Lunigiana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Supporto psicologico a Massa Carrara: un bisogno crescente - MASSA CARRARA - In provincia di Massa Carrara si registra un incremento significativo delle richieste di supporto psicologico da parte degli adolescenti. Ansia, difficoltà relazionali e disagio emotiv ... 🔗Lo riporta msn.com

Il premio ’Eco innovazione’ promosso dal Rotary - Si chiama “Eco Innovazione” il premio promosso dalla commissione ‘Nuove generazioni’ del Rotary Club Carrara e Massa. L’obiettivo ... 🔗Segnala msn.com

Nasce il premio ‘Rotary Club Carrara e Massa Eco Innovazione’ per le ‘giovani’ imprese societarie under 35 - CARRARA - E' stato presentato nella riunione conviviale del 20 maggio il premio Rotary Club Carrara e Massa ECO INNOVAZIONE. Promotrice la Commissione del club “Nuove generazioni”, presieduta da Luca ... 🔗Si legge su msn.com

La Regione Toscana tra i giovani di Massa Carrara