Non c’è pace per i tifosi del Milan arriva la batosta da Leao

La stagione del Milan si tinge di delusione, con un nono posto in classifica che significa niente coppe per il prossimo anno. Le aspettative erano alte, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Tra le incertezze del futuro, i tifosi devono fare i conti con l'ipotesi di una partenza illustre: Rafael Leao, un fulcro della squadra, potrebbe essere la chiave di un radicale cambiamento.

