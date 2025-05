Non basta entrare in boutique per assicurarsi una delle celebri borse L' acquisto di una Birkin è sinonimo di un rapporto di lunga data tra casa di moda e cliente

Acquistare una Birkin non è solo una questione di eleganza, ma riflette un'intesa profonda tra la maison Hermès e il cliente. In "Your Friends & Neighbors", la nuova serie di Apple TV+, Jon Hamm interpreta un ladro che mira non solo a oggetti di lusso, ma anche a simboli di status, svelando le dinamiche del desiderio per il prestigio materiale tra i potenti.

N ella recente serie targata Apple TV+ Your Friends & Neighbors, il personaggio interpretato da Jon Hamm si improvvisa ladro all’interno delle lussuose dimore dei suoi amici imprenditori e maghi della finanza. Oltre ad orologi in edizione limitata e collier di diamanti, l’ex gestore di un fondo speculativo tenta di mettere le mani su un altro bene rifugio considerato un investimento sicuro. Visto il prezzo, una borsa Hermès Birkin rappresenta oggi più che mai uno status symbol di difficile raggiungimento. Il lusso no-logo è virale su TikTok: borse identiche alle Birkin, ma a un decimo del prezzo X Le It Bags della leggendaria maison francese, infatti, incarnano il non plus ultra della ricchezza contemporanea (e di una certa idea di eleganza )... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non basta entrare in boutique per assicurarsi una delle celebri borse. L'acquisto di una Birkin è sinonimo di un rapporto di lunga data tra casa di moda e cliente

Su questo argomento da altre fonti

Oltre il solito shopping. Come si compra (davvero) una borsa Hermès. 🔗Ne parlano su altre fonti

Poor Barista and Millionaire: Reunited by a 6-Year-Old