Noi Budapest il Pride e i valori non negoziabili

L'articolo esplora il recente rifiuto dell'Italia di aderire a una dichiarazione europea sui diritti e valori fondamentali, in particolare nel contesto della celebrazione del Pride a Budapest. Si analizzano le implicazioni di questa scelta sul dibattito sui diritti LGBTQ+ in Europa e la necessitĂ di difendere principi non negoziabili per garantire libertĂ e uguaglianza per tutti.

L’Italia ha di nuovo rifiutato di firmare una rilevante dichiarazione dei partner europei in materia di diritti, libertĂ e valori condivisi dell’Unione... 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Noi, Budapest, il Pride e i valori non negoziabili

Cosa riportano altre fonti

