Nocera Superiore | nasce il Punto di Ascolto IFEL Campania

Nocera Superiore inaugura il punto di ascolto IFEL Campania, un'iniziativa mirata a semplificare l'accesso ai servizi comunali attraverso nuove tecnologie digitali. L'obiettivo è supportare i cittadini, in particolare quelli meno esperti, nel loro interagire con l'innovazione. Scopriamo insieme come questo nuovo servizio possa facilitare la vita quotidiana della comunità .

Rendere piĂą semplice i servizi offerti ai cittadini utilizzando i nuovi strumenti digitali: questo l'obiettivo del Comune di Nocera Superiore che prosegue nel suo percorso di digitalizzazione dei servizi venendo incontro ai cittadini che hanno poca esperienza nel campo dell’innovazione. Da oggi è... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nocera Superiore: nasce il Punto di Ascolto IFEL Campania

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nocera Inferiore, bomba esplosa al Teca: due condanne; Demenze e memoria, corso per caregiver a Nocera; Nocera Inferiore, brutto incidente in via Rea. Due feriti; Nocera, alla Sala Roma gli School Cinema Awards. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nocera Superiore: nasce il Punto di Ascolto IFEL Campania - Si tratta di un servizio gratuito e concreto, realizzato nell’ambito dell’assessorato alla Smart city, per i cittadini di aiuto nella transizione digitale del PNRR ... 🔗Scrive salernotoday.it

Istituto Superiore “Alberto Galizia” – Nocera Inferiore - L’Istituto Superiore “Alberto Galizia” di Nocera Inferiore nasce come Istituto Magistrale più di un secolo ... Economico-Sociale e si configura come un punto di riferimento per la divulgazione ... 🔗Come scrive unicosettimanale.it

Nocera Superiore: il punto del sindaco su scuola, sede Asl ex Mimosa e lavori pubblici