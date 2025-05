Nocera Superiore | il Tribunale si pronuncia sull' immobile di via Pareti

Il tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una sentenza riguardante l’immobile di via Pareti, suscitando reazioni positive da parte del sindaco Gennaro D’Acunzi. In un rifflettore sul futuro dell’area, il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per la decisione, che si preannuncia significativa per la comunità locale.

Le parole del sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, alla luce della decisione presa dal Tribunale di Nocera Inferiore sulla questione dell’immobile di via Pareti. "Con soddisfazione - ha dichiarato il Sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi - comunichiamo che il Tribunale di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nocera Superiore: il Tribunale si pronuncia sull'immobile di via Pareti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nocera Superiore: il Tribunale si pronuncia sull'immobile di via Pareti - Le parole del sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, alla luce della decisione presa dal Tribunale di Nocera Inferiore sulla questione dell’immobile di via Pareti. 🔗Secondo salernotoday.it

Tribunale Nocera Inferiore, Csm ratifica - Sono diventate ufficiali le dimissioni di Antonio Sergio Robustella da presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri, il Consiglio superiore della magistratura ha accettato ... 🔗Da ilmattino.it

Nocera Superiore. Due nuove uscite autostradali: progetto fattibile - Uscite da realizzare a Pagani e a Nocera Superiore. Questa in sintesi anche la proposta di Emiddio Ventre, attivista WWF, sulla questione che oltre a lanciare una petizione online ha incontrato anche ... 🔗Come scrive agro24.it

Manuale di Diritto amministrativo - Lezione 75 - Il processo davanti al Tribunale Acque Pubbliche