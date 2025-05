’Nobile accademia del sollazzo’ Tutti in scena con La promessa

La Nobile Accademia del Sollazzo riporta gli studenti al centro della scena teatrale pistoiese con lo spettacolo "La promessa". Gli alunni delle classi 3G e 4G del liceo Petrocchi, insieme ad ex studenti della compagnia, daranno vita a un evento che celebra talento e passione, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e di grande emozione.

Gli studenti tornano a essere protagonista della scena teatrale pistoiese con lo spettacolo ’La promessa’. Gli alunni delle classi di Quarrata 3G e 4G del liceo Petrocchi, oltre ad alcuni ex studenti del liceo che continuano a far parte della compagnia scolastica Nobile Accademia del Sollazzo, porteranno sul palco lo spettacolo frutto del lavoro svolto con grande passione ed impegno durante l’anno scolastico all’interno del laboratorio teatrale condotto dai docenti Daniele Rossi, Elena Danti, Laura Ferro e Annachiara Magni. Dopo la prima della scorsa settimana al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia, la replica è prevista per venerdì 30 maggio al Teatro Moderno di Agliana, ore 21 (costo del biglietto 10€, acquistabile alla biglietteria del teatro)... 🔗 Leggi su Lanazione.it