No fake in Italy blitz della Coldiretti | bloccata una nave cargo con uva e lattuga dalla Libia

Un'importante operazione della Coldiretti ha bloccato una nave cargo proveniente dalla Libia, a bordo della quale si trovavano uva e lattuga potenzialmente contaminati. Sotto lo slogan "No fake in Italy", i rappresentanti dell'organizzazione agricola hanno preso posizione nel Porto di Salerno per difendere la qualità dei prodotti alimentari italiani e tutelare i consumatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto “No fake in Italy” è lo slogan con cui un folto gruppo di rappresentanti della Coldiretti ha varcato le acque del Porto di Salerno per circondare una nave cargo proveniente dalla Libia. Un carico di uva e lattuga pronto ad arrivare sulle tavole degli italiani, contaminando quella che è la difficile e delicata affermazione del ‘Made in Italy’. Un blitz vero e proprio che segue quella di un anno fa quando, sempre al Porto di Salerno, fu presa di mira una nave cargo con a bordo tonnellate di passata di pomodoro. L’azione non ha scongiurato lo scarico, ma ha sicuramente sollecitato l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori a maggiori controlli ed eventualmente anche a prendere in considerazione la possibilità di modifica delle norme che regolamentano l’importazione del cibo dall’estero, provando in qualche modo a garantire maggiore qualità e conseguente sicurezza alimentare... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “No fake in Italy”, blitz della Coldiretti: bloccata una nave cargo con uva e lattuga dalla Libia

Se ne parla anche su altri siti

