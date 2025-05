No ai lavoratori fantasma la Uil presenta il report | Latina tra precariato insicurezza e disparità di genere

La UIL ha presentato a Roma il report "No ai lavoratori fantasma", evidenziando le problematiche del precariato, dell'insicurezza e delle disparità di genere nel mercato del lavoro. Con 2,41 milioni di lavoratori nel Lazio per il 2024, pari al 10,1% del totale nazionale, il documento sottolinea l'urgenza di affrontare queste sfide per garantire una maggiore equità e stabilità lavorativa nella regione.

