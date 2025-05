Nintendo Switch 2 per espandere la memoria servirà un aggiornamento

La nuova Nintendo Switch 2 si prepara al lancio con un importante aggiornamento software. Questo patch del day-one sarà cruciale per espandere la memoria della console, garantendo prestazioni ottimali fin dal primo utilizzo. Scopriamo insieme i dettagli su questa attesissima innovazione nel panorama videoludico.

(Adnkronos) – La nuova console di Nintendo, Switch 2, sarà accompagnata da un aggiornamento software immediatamente disponibile al momento del lancio. Come avviene ormai di consueto nel mondo videoludico contemporaneo, anche questo nuovo sistema riceverà una patch del day-one necessaria per abilitare alcune funzionalità fondamentali. In particolare, è emersa un’informazione di rilievo osservando il packaging ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

