Nintendo blocca le catture sull’App Today

Nintendo Today! ha catturato l'attenzione dei fan con il suo lancio a fine marzo 2025, proponendosi come l'app ufficiale per rimanere aggiornati sul mondo Nintendo. Tuttavia, la recente decisione della compagnia di bloccare le catture all'interno dell'app ha sollevato interrogativi sul delicato equilibrio tra protezione del marchio e interazione con il pubblico, rivelando le peculiarità del rapporto tra Nintendo e i suoi appassionati.

Nintendo ha sempre avuto un rapporto particolare con il proprio pubblico: affettuoso, protettivo, ma anche severo quando si tratta di gestire la sua immagine. A fine marzo 2025, con un lancio quasi in sordina, è comparsa Nintendo Today!, una nuova app ufficiale che promette di essere il cuore pulsante delle novità targate Nintendo. Ma dietro l'aspetto colorato e informale si nasconde un'intenzione ben più netta: riappropriarsi del controllo totale sulla comunicazione. Una finestra privilegiata. ma con le tende tirate. Nintendo Today! si presenta come un centro notizie interattivo dove confluiscono trailer esclusivi, immagini inedite, annunci speciali e chicche riservate ai fan più fedeli...

