Niente più limiti per le armi Nato in Russia

L'ennesima escalation del conflitto in Ucraina segna un punto di svolta: il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha rivelato la decisione di rimuovere le restrizioni alle armi Nato destinate alla Russia. Questa mossa arriva in un momento di crescente tensione e irrisolutezza, lasciando presagire sviluppi imprevedibili nel teatro bellico e nelle dinamiche diplomatiche internazionali.

Non c’è tregua per l’Ucraina e, anzi, negli ultimi giorni abbiamo assistito a una nuova escalation militare e diplomatica. Ieri l’annuncio del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che palesa la decisione . Niente più limiti per le armi Nato in Russia il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Niente più limiti per le armi Nato in Russia

Approfondimenti da altre fonti

Niente più limiti per le armi Nato in Russia; Niente più limiti sull'uso delle armi fornite a Kiev; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Tolti i limiti di gittata per le armi fornite a Kiev, Mosca: «Decisione pericolosa»; Ucraina, le armi fornite a Kiev non hanno più limiti di gittata. Il Cremlino: decisione pericolosa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché ci sono così tante basi USA e NATO in Italia? Ecco dove si trovano i 12.000 soldati americani