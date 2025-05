Niente come sembra a Forni di Sopra è di scena la Commedia dell' Arte

A Forni di Sopra, la stagione teatrale 2025 promette un'esperienza unica con la commedia dell'arte. Dopo il successo della rielaborazione dell'“Otello” di Marina Massironi, il 30 maggio alle 20.45, la Ciasa dai Fornés ospiterà gli allievi-attori, pronti a stupire il pubblico con una performance coinvolgente e innovativa. Un evento da non perdere nel cuore delle Dolomiti!

Dopo la rilettura dell’Otello ad opera di Marina Massironi, la stagione teatrale 2025 di Forni di Sopra, promossa da Circuito Ert e amministrazione comunale, si appresta a vivere il secondo appuntamento. Venerdì 30 maggio alle 20.45 alla Ciasa dai Fornés arriveranno gli allievi-attori... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Niente come sembra, a Forni di Sopra è di scena la Commedia dell'Arte

