Niente biglietti per la finale Champions protesta a oltranza degli ultrà dell’Inter | Andremo tutti a Monaco I giocatori sono con noi

Milano si prepara a una mobilitazione senza precedenti: gli ultrà dell'Inter annunciano una protesta a oltranza in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Determinati a far sentire la loro voce, partiranno in massa per Monaco, nonostante la mancanza di biglietti. I giocatori sono dalla loro parte, promettendo sostegno in questa avventura.

Milano – Sono pronti ad andare avanti a oltranza: “Saremo qui anche domani e dopodomani”, promettono. Poi partiranno in massa per Monaco, anche se quasi nessuno di loro ha il biglietto per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain in programma sabato alle 21. Ieri pomeriggio circa quattrocento ultrà dei gruppi che compongono la Nord si sono ritrovati sotto la sede nerazzurra, in viale della Liberazione, per protestare contro i dirigenti del club, a cominciare dal presidente Giuseppe Marotta. Il motivo? “Siamo rimasti tutti senza biglietti, in tanti pur avendone diritto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Niente biglietti per la finale Champions, protesta a oltranza degli ultrà dell’Inter: “Andremo tutti a Monaco. I giocatori sono con noi”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza; Biglietti finale di Champions: ultras esclusi, curve in protesta - LaPresse; Inter, no a biglietti della finale Champions per la Curva Nord. Tifosi protestano; Finale di Champions, l’Inter non vende i biglietti alla Curva Nord. 🔗Cosa riportano altre fonti

Biglietti finale Champions League, protesta ultras sotto sede Inter - “Noi vogliamo solo tifare”, è il coro urlato dalle diverse centinaia di supporter nerazzurri che questo pomeriggio si sono ritrovati sotto la sede dell’Inter in Viale della Liberazione a Milano, per p ... 🔗Da msn.com

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter - Centinaia di frequentatori della curva nord senza tagliando per la partita di sabato contro il Psg a Monaco di Baviera chiedono al club un “tavolo” per poterli acquistare ... 🔗Riporta msn.com

Pagina 2 | Biglietti finale Champions: Inter, la Curva Nord batte cassa, "li vendete a 4mila euro" - "Siamo rimasti tutti senza biglietti, in tanti pur avendone diritto. Non so la società che gestione abbia fatto", le parole di Franco Caravita, uno degli storici leader del tifo organizzato nerazzurro ... 🔗Lo riporta tuttosport.com

Tifosi dell'Inter protestano per i biglietti della Champions, Caravita: Paghiamo per le mele marce