Nicolussi in stand-by Palladino zitti tutti Napoli voto 0 | la FLOP PARADE di Enrico Camelio

In questa nuova Flop Parade, Enrico Camelio analizza i momenti più deludenti della settimana, tra gesti inspiegabili e critiche fuori posto. Da "Nicolussi in stand-by" a "Napoli voto 0", il nostro autore mette in luce gli scivoloni che hanno caratterizzato il panorama calcistico e non solo. Un racconto imperdibile per chi ama seguire le sfide e le cadute nel mondo dello sport.