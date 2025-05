Nicolussi Caviglia Capuano in suo soccorso dopo Venezia Juve | Gettare fango su di lui è un’operazione meschina Tra l’altro anche questa cosa non è vera

Nell'aftermatch di Venezia-Juventus, il giovane Hans Nicolussi Caviglia è finito sotto accusa, ma il giornalista Giovanni Capuano è intervenuto per difenderlo. In un post sul suo profilo X, Capuano ha smentito le insinuazioni e ha descritto come meschina l'operazione di gettare fango sul giocatore, sottolineando che le critiche mosse nei suoi confronti siano infondate.

Nicolussi Caviglia, il giornalista Giovanni Capuano ha voluto difenderlo dopo Venezia Juve. Le sue parole. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Giovanni Capuano ha difeso Hans Nicolussi Caviglia dopo Venezia Juve, con il centrocampista aostano che ha provocato – per fallo su Conceicao – il rigore decisivo poi trasformato da Locatelli. Gettare fango su #NicolussiCaviglia è operazione meschina. Ha fatto un'ottima stagione e una buona prestazione in #VeneziaJuventus. Tra l'altro il suo prestito era con obbligo di riscatto, dunque non è vero che è ancora un giocatore della Juve.

